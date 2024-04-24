Clearstream собрался бойкотировать выкуп заблокированных бумаг

Clearstream решил не поддерживать инвесторов в выкупе заблокированных в РФ бумаг

Люксембургский депозитарий Clearstream принял решение не оказывать иностранным инвесторам поддержку в процессе выкупа ими заблокированных бумаг у инвесторов из России. Об этом со ссылкой на сообщение депозитария пишут «Ведомости».

Обращаясь к своим клиентам, Clearstream предупредил, что риски для их активов растут. Важно соблюдать все применяемые санкции, подчеркивается в заявлении депозитария.

Процедура выкупа замороженных активов стартовала 25 марта и продлится до 1 сентября. Частные инвесторы из России имеют возможность подавать заявки на выкуп бумаг до 100 тысяч рублей, а иностранные граждане станут расплачиваться за них средствами со спецсчетов типа «С», а в дальнейшем выводить из страны без специальных разрешений.

В марте 2022 года в РФ был издан указ №95, согласно которому на спецсчета С перевели и заблокировали активы, хранившиеся на счетах иностранных депозитариев в РФ. В марте 2024 года был издан еще один указ, который определил порядок выплат денег на счетах типа «С».

В ноябре 2022 года, комментируя блокировку активов средств нерезидентов недружественных юрисдикций в России, замглавы Минфина Алексей Моисеев дал понять, что речь не идет о конфискации. Этот процесс скорее можно определить как формирование «переговорной позиции» на фоне ограничений, вводимых другой стороной, уточнил замминистра. В стране по-прежнему приветствуют приход инвесторов, в том числе иностранных, заметил Моисеев.