Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:51, 22 ноября 2022Экономика

В Минфине объяснили разницу между заморозкой активов на Западе и в России

Замглавы Минфина Моисеев сравнил заморозку активов на Западе и блокировку в России

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Блокировку Россией средств нерезидентов из недружественных юрисдикций нельзя называть конфискацией, разница между двумя подходами существенная. Об этом в рамках форума Финансового университета в Москве заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, передает «Интерфакс».

Он объяснил, что перевод средств на рублевые спецсчета (типа «С») корректнее описывать как формирование «переговорной позиции» в условиях взаимных ограничений и его нельзя сравнивать с заморозкой российских активов на Западе.

По его словам, российская сторона создает условия «для размена», в настоящее время продолжается проработка такого подхода. Однако, подчеркнул чиновник, Россия никогда ничего не отнимала, старалась базовые правила не нарушать, хотя и вводила ограничения, носящие зеркальный или даже более жесткий характер.

При этом Моисеев указал, что Россия по-прежнему не против прихода иностранных инвесторов, в том числе из недружественных стран, более того, такие запросы уже имеются. «Я уже даже вижу определенные заходы о том, что давайте мы через какие-нибудь третьи страны будем заходить и здесь что-то покупать», — рассказал представитель Минфина.

Впрочем, он признал, что их инвестиций в любом случае будет недостаточно для сокращения технологического отставания российской экономики, без формирования своего фондового рынка проблему не решить.

Материалы по теме:
Путь Си. Китай озвучил план развития на ближайшие годы. К чему стоит готовиться России и США?
Путь Си.Китай озвучил план развития на ближайшие годы. К чему стоит готовиться России и США?
21 октября 2022
Без паники. Нобелевскую премию дали за победу над финансовыми кризисами. Как два ученых и банкир изменили экономику?
Без паники.Нобелевскую премию дали за победу над финансовыми кризисами. Как два ученых и банкир изменили экономику?
11 октября 2022

Страны Запада начали блокировать российские активы после начала спецоперации на Украине. В последнее время все чаще в обсуждениях возникает вариант их конфискации для передачи средств Киеву, который нуждается в ресурсах для восстановления разрушенной инфраструктуры и поддержки национальной экономики.

В середине ноября Генассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию о репарациях, которые Россия должна выплатить Украине за вооруженный конфликт. Не поддержали ее 13 стран — Багамы, Белоруссия, Зимбабве, Иран, Китай, КНДР, Куба, Мали, Никарагуа, Сирия, ЦАР, Эритрея и Эфиопия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал документ формализацией грабежа российских накоплений.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Глава Крыма ответил на подготовку Киева к наступлению на полуостров
Россияне бросились инвестировать в жилье в одной стране
Сбившего насмерть десятилетнюю девочку водителя бетономешалки задержали в Москве
Россиянам стали доступны выгодные туры в Таиланд на Новый год
Украина возмутилась шарфом премьера Венгрии
Россиянкам назвали способы изменить форму носа без хирургии
Госдума поддержала поправку о приостановке госслужбы при призыве по мобилизации
Центробанк не захотел давать послабления банкам-«трупам»
«Газпром» заявил об оседании предназначенного для Молдавии газа на Украине
Путин поучаствовал в спуске атомного ледокола «Якутия» на воду
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.