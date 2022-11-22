В Минфине объяснили разницу между заморозкой активов на Западе и в России

Замглавы Минфина Моисеев сравнил заморозку активов на Западе и блокировку в России

Блокировку Россией средств нерезидентов из недружественных юрисдикций нельзя называть конфискацией, разница между двумя подходами существенная. Об этом в рамках форума Финансового университета в Москве заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, передает «Интерфакс».

Он объяснил, что перевод средств на рублевые спецсчета (типа «С») корректнее описывать как формирование «переговорной позиции» в условиях взаимных ограничений и его нельзя сравнивать с заморозкой российских активов на Западе.

По его словам, российская сторона создает условия «для размена», в настоящее время продолжается проработка такого подхода. Однако, подчеркнул чиновник, Россия никогда ничего не отнимала, старалась базовые правила не нарушать, хотя и вводила ограничения, носящие зеркальный или даже более жесткий характер.

При этом Моисеев указал, что Россия по-прежнему не против прихода иностранных инвесторов, в том числе из недружественных стран, более того, такие запросы уже имеются. «Я уже даже вижу определенные заходы о том, что давайте мы через какие-нибудь третьи страны будем заходить и здесь что-то покупать», — рассказал представитель Минфина.

Впрочем, он признал, что их инвестиций в любом случае будет недостаточно для сокращения технологического отставания российской экономики, без формирования своего фондового рынка проблему не решить.

Страны Запада начали блокировать российские активы после начала спецоперации на Украине. В последнее время все чаще в обсуждениях возникает вариант их конфискации для передачи средств Киеву, который нуждается в ресурсах для восстановления разрушенной инфраструктуры и поддержки национальной экономики.

В середине ноября Генассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию о репарациях, которые Россия должна выплатить Украине за вооруженный конфликт. Не поддержали ее 13 стран — Багамы, Белоруссия, Зимбабве, Иран, Китай, КНДР, Куба, Мали, Никарагуа, Сирия, ЦАР, Эритрея и Эфиопия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал документ формализацией грабежа российских накоплений.