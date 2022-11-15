В Кремле назвали решение ООН о репарациях формализацией грабежа России

Песков назвал решение Генассамблеи ООН о репарациях формализацией грабежа России

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о репарациях, которые Россия должна выплатить Украине за вооруженный конфликт, является формализацией грабежа российских накоплений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Организаторы этого процесса пытаются совершить грабеж наших золотовалютных резервов, которые были незаконно заблокированы. Решение это не является юридически обязывающим», — подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, Москва постарается воспрепятствовать попыткам конфискации резервов, признав при этом, что «сейчас превалируют рейдерские методы захвата». Россию Песков назвал уже участвующей в восстановлении разрушенного в ходе боевых действий. Однако, подчеркнул он, платить за работы на территории Украины российская сторона не станет.

Генассамблея ООН в понедельник, 14 ноября, большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Украине, которую страна понесла «в результате международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине или против нее».

Россия выступала категорически против принятия документа. Ее позицию поддержали 13 стран — Багамы, Белоруссия, Зимбабве, Иран, Китай, КНДР, Куба, Мали, Никарагуа, Сирия, ЦАР, Эритрея и Эфиопия.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал резолюцию юридически ничтожной, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил принять аналогичную резолюцию в отношении США за их действия против Северной Кореи и Вьетнама, а лидер ЛДПР Леонид Слуцкий — легализацией неприкрытого грабежа на межгосударственном уровне.

Российские власти опасаются, что резолюция Генассамблеи станет основанием для западных стран разрешить использование заблокированных российских резервов для восстановления украинской инфраструктуры, получившей повреждения в результате боевых действий. Украина предварительно оценивает понесенный ущерб более чем в 300 миллиардов долларов, что примерно соответствует объему заблокированных средств.