Невесту пристыдили в сети за чересчур глубокое декольте

Анонимную невесту пристыдили в соцсетях за подвенечный комбинезон со слишком глубоким декольте. На пост в Facebook-сообществе, где публикуются нелепые свадебные наряды, обратили внимание в The Sun.

Речь идет о белом костюме с широкими штанинами, крупными вырезами на груди и по бокам, а также с открытой спиной. Фотографии позирующей в нем невесты разместили в группе.

Пользователи сети сочли внешний вид девушки неподобающим для торжества и высказали свои претензии в комментариях. «Она из категории людей, у которых дома нет зеркал», «Мне было бы стыдно появиться в таком виде перед людьми», «Такие комбинезоны редко кому-то подходят, а этот — уж точно не для нее», «У нее, видимо, нет друзей, которые по-настоящему ее любят», «Выглядит жалко» — критиковали они.

Ранее в декабре тучную невесту высмеяли за разъехавшееся платье во время празднования свадьбы. В сети появились кадры, на которых видно, как крупная темнокожая девушка идет по залу в длинном свадебном платье с разрезом на спине. На стыке корсета и подола ткань разошлась. При этом невеста продолжает бродить по залу, гости развлекаются, и никто из них не вызывается поправить наряд.

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