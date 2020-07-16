В Подмосковье открылись кафе и рестораны

Общепит Московской области возобновит работу в полном объеме с четверга, 16 июля, соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Воробьев. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

Благодаря улучшению ситуации с распространением коронавируса Подмосковье переходит на следующий этап снятия ограничений, говорится в документе.

Рестораны, кафе и буфеты, которые возобновят работу, должны соблюдать санитарные нормы и новые стандарты организации работы.

Изначально планировалось, что предприятия общественного питания заработают в полном объеме 25 июля.

Также постановлением губернатора отменяется обязательный масочный режим в подмосковных парках. По-прежнему маски и перчатки нужно носить в транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и других общественных местах.

Накануне в регионе открылись пляжи, заработали аттракционы, летние кинотеатры в парках, школьные лагеря. Полностью вернулись к работе учреждения социального обслуживания, стационарные организации отдыха детей и их оздоровления.