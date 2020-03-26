В Подмосковье приостановят работу рестораны и кафе

В Подмосковье с 28 марта по 5 апреля приостановят работу рестораны, кафе и буфеты. Соответствующий указ подписал губернатор региона Андрей Воробьев, сообщается на сайте областного правительства.

Ранее в четверг мэр Москвы Сергей Собянин распорядился приостановить

с 28 марта по 5 апреля работу объектов розничной торговли, однако аптеки и продовольственные магазины будут работать в обычном режиме. Предприятия общественного питания также приостановят деятельность.

Накануне Андрей Воробьев распорядился о материальной помощи жителям старше 65 лет в период карантина. Меры приняты для предотвращения распространения коронавируса. Пожилым людям выплатят по три тысячи рублей.

Ранее глава региона призывал граждан минимизировать социальные контакты для снижения риска заражения.

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