В Подмосковье приостановят работу рестораны и кафе

В Подмосковье с 28 марта по 5 апреля приостановят работу рестораны, кафе и буфеты. Соответствующий указ подписал губернатор региона Андрей Воробьев, сообщается на сайте областного правительства.
Ранее в четверг мэр Москвы Сергей Собянин распорядился приостановить
с 28 марта по 5 апреля работу объектов розничной торговли, однако аптеки и продовольственные магазины будут работать в обычном режиме. Предприятия общественного питания также приостановят деятельность.
Накануне Андрей Воробьев распорядился о материальной помощи жителям старше 65 лет в период карантина. Меры приняты для предотвращения распространения коронавируса. Пожилым людям выплатят по три тысячи рублей.
Ранее глава региона призывал граждан минимизировать социальные контакты для снижения риска заражения.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения