Раскрыта опасность бессимптомного течения коронавируса

Признаки заражения коронавирусом отсутствуют у бессимптомных носителей, однако в организме все равно находятся патогены. Такую опасность раскрыла врач Ольга Михайлова в интервью «МК».

По ее словам, последствия болезни могут проявиться позже в неприятном виде. «Отсутствие клинических симптомов — это тоже болезненное состояние», — указала специалист.

Она отметила, что нормально работающая иммунная система хочет уничтожить вирус как можно скорее и сопротивляется ему. В случае с бессимптомными носителями COVID-19 нет видимой реакции, однако это не значит, что болезнь не проявит себя позже.

Как считают специалисты, от 25 до 50 процентов больных COVID-19 переносят ее бессимптомно. У них болезнь ощущалась как сильная усталость с легкой головной болью, першение в горле и легкие боли в животе.

Ранее вирусолог Александр Лукашев заявил, что значительная часть населения России столкнется с коронавирусом до конца года, если заболеваемость продолжит расти такими же темпами. Он объяснил, что не все россияне обязательно заболеют, потому что большая часть случаев бессимптомная, и подчеркнул, что люди почти перестанут замечать коронавирус, когда он станет сезонным заболеванием.