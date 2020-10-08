Россиян предупредили о самых опасных больных с коронавирусом

Наиболее опасны те больные с коронавирусом, которые легко переносят инфекцию. Это связано с тем, что они могут дольше оставаться переносчиками вируса, предупредила россиян главный детский инфекционист управления здравоохранения Екатеринбурга Татьяна Калугина в разговоре с изданием Ura.ru.

По ее словам, такая закономерность наблюдается, в частности, у детей. Специалист рассказала, что в настоящий момент в стационаре одной из екатеринбургских больниц находятся около 70 процентов детей, которые внешне не проявляют признаков болезни, но не могут пока быть выписаны.

«Родители его не могут забрать, а мы не можем его санировать, поскольку иммунная система не справляется с вирусом», — пояснила Калугина. Такая задержка, по мнению врача, может создать нагрузку на медучреждения в регионе.

В июне заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова предупредила, что люди с бессимптомным течением коронавируса чаще заражают окружающих, чем больные с тяжелой формой. Согласно результатам исследования, от контактов с бессимптомными близкими заболели 22 процента человек, 20 процентов — от пациентов с легким течением заболевания, 14 процентов — со средним течением, 15 процентов — с тяжелым.