Россиян предупредили об опасности бессимптомного течения коронавируса

Люди с бессимптомным течением коронавируса чаще заражают окружающих, чем больные с тяжелой формой. Об этой опасности предупредила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает РИА Новости.

Она сослалась на результаты проведенного в Москве масштабного исследования распространения инфекции среди близких контактов инфицированных. В частности, были проанализированы случаи 107 тысяч заболевших и 335 тысяч человек из их близкого круга.

Согласно результатам наблюдений, в процентном соотношении передача вирус от бессимптомных носителей была немного выше, чем от людей с тяжелой симптоматикой. Так, 22 процента человек заболели от бессимптомных близких, 20 процентов — от пациентов с легким течением заболевания, 14 процентов — со средним течением, 15 процентом — с тяжелым.

Ракова предположила, что полученные данные, вероятно, связаны с тем, что родственники бессимптомных инфицированных ведут себя при общении менее осторожно и пренебрегают мерами безопасности.

«Таким образом, вероятность заразиться не связана с тяжестью течения заболевания», — отметила чиновница.

Она подчеркнула, что тяжесть заболевания близких контактов напрямую связана с тяжестью течения болезни заразившего их человека. Примерно в 75 процентах случаев бессимптомные носители заражают окружающих инфекцией, которая также протекает без проявлений. Среди инфицированных от тяжелобольных только у 45 процентов не будет симптомов.

Ранее оперштаб писал, что за последний месяц смертность от коронавируса в Москве снизилась на 35 процентов.

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