Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19

Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19. К ним относятся как сильный врожденный иммунитет, так и перекрестный иммунитет, полученный в результате заражения другими, сезонными коронавирусами. Об этом иммунолог рассказал в интервью «Комсомольской правде».

В качестве третьей возможности избежать COVID-19 в тяжелой форме медик назвал протекание болезни в легкой форме. «Кто-то может даже не заметить [заражения], не обратить внимания. Например, покашлял пару дней и все. При этом инфекция была, и специфический иммунитет остается», — отметил Крючков.

В первых двух случаях, по словам врача, инфекция либо вообще не проникает в организм, либо подавляется благодаря выработанными после простуды антителами. «К слову, "памяти к вирусу" хватит даже для того, чтобы организм поборол инфекцию быстрее», — уточнил Крючков.

Всего за последние сутки в России выявили 6537 новых случаев коронавируса. За весь период пандемии насчитывается 733 699 случаев коронавируса; умерли 11 439 человек, выздоровел 504 021.

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