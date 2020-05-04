Врач сравнил смертность от коронавируса и других инфекций

Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с «Комсомольской правдой» сравнил смертность от коронавируса и других инфекций и заболеваний.

По его словам, на первом месте стоит смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, также существует высокая смертность, связанная с онкологическими заболеваниями, в частности, с раком легкого.

Врач также сравнил статистику летальных случаев при заражении ротавирусной инфекцией и коронавирусом нового типа. По его словам, ротавирус — это проблема в первую очередь бедных стран с теплым климатом. Для России это тоже проблема, но в гораздо меньшей степени.

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В наиболее бедных странах летальность от ротавируса составляет по миру от 0,05 процента до 0,09 процента, а в наиболее бедных странах она может доходить до 2 процентов. «При коронавирусной инфекции, по моим самым оптимистичным прогнозам, летальность по миру составит 2 процента», — сказал Крючков. Специалист напомнил, что один из наиболее хороших показателей — в Германии, где этот показатель составляет 3,5 процента.

Врач пояснил, что ситуация с ротавирусом находится под контролем, а число смертей от коронавируса сейчас растет, в связи с тем, что идет рост случаев инфицирования.

Он также отметил, что в мире существуют и другие опасные инфекции, но от многих из них можно защититься. Однако от COVID-19 вакцин пока нет, напомнил Крючков.

В конце апреля официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия. Он отметил, что ситуация с коронавирусом поможет миру лучше подготовиться к новой эпидемии.

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