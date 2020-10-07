Коронавирус вдвое снизил случаи другой болезни в России

Коронавирус почти вдвое снизил случаи заболеваемости кишечными инфекциями в России. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

По данным ведомства, за восемь месяцев 2019 года в России зафиксировали 502 103 случая острых кишечных инфекций, а за тот же период 2020 года — 296 692 случая.

В Роспотребнадзоре уточнили, что основными причинами появления острых кишечных инфекций являются нарушение технологии приготовления блюд, неправильное хранение продуктов, нарушение личной гигиены во время готовки и напомнили, что личная гигиена — лучший способ профилактики. Чаще всего возбудители инфекций попадают в организм с пищей и водой, к детям — через грязные руки и игрушки.

Среди опасных продуктов Ропотребнадзор перечислил многокомпонентные салаты, кондитерские изделия с кремом, студень и блюда из рубленого мяса. В ведомстве призвали тщательно мыть фрукты, а свежие овощи и зелень выдерживать в солевом растворе не менее 10 минут.

В июне московские врачи сообщили, что при покупке фруктов, овощей или других продуктов через сервисы доставки или места стихийной торговли можно заразиться кишечным иерсиниозом — болезнью, которую переносят крысы. Они подчеркнули, что вероятность заражения растет на фоне пандемии коронавируса.

За последние сутки в России выявили 11 115 новых случаев заражения коронавирусом, зафиксировали 202 летальных исхода и 6 699 выздоровлений. Всего с начала пандемии в стране выявлено 1 248 619 случаев коронавируса в 85 регионах, 21 685 летальных исходов и 995 275 выздоровлений.