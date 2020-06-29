Названа опасность доставки еды во время пандемии коронавируса

Покупая фрукты, овощи и другие продукты через сервисы доставки или в местах стихийной торговли в России, можно заразиться кишечным иерсиниозом — болезнью, которую переносят крысы, и эта вероятность растет на фоне пандемии коронавируса. Об этом «Ленте.ру» сообщили московские врачи. Кроме того, информацию подтвердили и опрошенные «Лентой.ру» заболевшие.

Иерсиниоз относится к группе острых инфекционных заболеваний. Передается инфекция в основном через продукты питания (фекально-оральным механизмом передачи возбудителя). При иерсиниозе температура тела может подниматься до 40 градусов, болезнь сопровождается интоксикацией, экзантемой (сыпью), поражением желудочно-кишечного тракта и суставов. Инфекция склонна к затяжному, рецидивирующему и хроническому течению и может грозить проблемами с иммунитетом.

«Лента.ру» отправила запрос в Роспотребнадзор.

Близкий к этой службе врач рассказал, что в прошлом году в России зарегистрировали ущерб от подтвержденных случаев иерсиниоза в размере 89,2 миллиона рублей. В стране было зафиксировано 20 тысяч случаев заболеваний. «Заболевание — не редкое, — отметил он. — При своевременном лечении — стопроцентное выздоровление».

При этом он отметил, что ежегодно в Москве насчитывается около 200 случаев, однако сейчас их точное число назвать нельзя, поскольку в начале 2010-х годов учет статистики заболеваемости изменился. «Поэтому сейчас сложно сказать, сколько именно случаев в Москве. Но вряд ли меньше, чем было раньше, — отметил врач. — Но врачи говорят, что, по их субъективным оценкам, число заболеваний незначительно растет».

Он добавил, что готовая еда не представляет опасности, потому что эта бактерия, как и любая другая, гибнет при малейшей температурной обработке. «В первую очередь опасны немытые фрукты», — заключил эксперт.

В апреле экспертный совет Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» рассказал о безопасных способах приема пищи во время пандемии коронавируса. По словам специалистов, наибольшую опасность представляют продукты, которые не требуют приготовления — например, фрукты и овощи.

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