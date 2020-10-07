В России выявили 11,1 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявили 11 115 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в среду, 7 октября.

Больше всего заразившихся — в Москве (3229), Санкт-Петербурге (456) и Московской области (395). Меньше всего — в Чукотском и Ненецком автономных округах (по 1). Также за сутки зафиксировано 202 летальных исхода у пациентов с коронавирусом, выздоровели 6699 человек.

Всего с начала пандемии в России зафиксировано 1 248 619 случаев коронавируса в 85 регионах, из них 21 865 человек умерли, 995 275 — выздоровели.

Ранее, 6 октября, в России зафиксировали самый большой с мая суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом — 11 615 человек. Больше было только 11 мая — тогда в России за сутки выявили 11 656 случаев. В Москве 6 октября также был поставлен антирекорд по числу новых случаев коронавируса. За последние сутки в столице выявили 4082 заболевших COVID-19. Больше заболевших последний раз было 15 мая — тогда в столице поставили 4748 диагнозов «коронавирусная инфекция».