Россиянам назвали важный признак тяжелого развития коронавируса

Один из важнейших признаков тяжелого развития COVID-19 — понижение уровня насыщения крови кислородом. Об этом РИА Новости рассказала заведующая терапевтическим отделением израильской больницы «Асаф А Рофе», врач-инфекционист Галина Гольцман.

По ее словам, заразившимся коронавирусом рекомендуется следить за этим показателем, чтобы не пропустить развития гипоксии, которая иногда начинается бессимптомно. Для этого можно приобрести пульсоксиметр — специальный прибор, который измеряет сатурацию.

«Есть такое явление, которое в медицине называют "счастливой гипоксией" — когда больной может не замечать низкой сатурации, чувствуя себя при этом вначале хорошо», — пояснила Гольцман. Если этот показатель опустится ниже 94 даже при нормальном самочувствии, необходимо ехать в больницу.

Ранее инфекционист посоветовала больным, переносящим COVID-19 в легкой форме, лечиться как при обычной простуде — обеспечить покой, теплое питье, принимать при необходимости жаропонижающие, желательно на основе парацетамола.

За последние сутки в России зафиксировали самый большой с мая прирост новых случаев коронавируса: COVID-19 выявили у 11 615 человек. Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 1 237 504 случая коронавируса, из них 21 663 летальных исхода, выздоровели 988 576 человек.