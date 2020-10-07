Россиянам раскрыли план действий при симптомах ОРВИ

В случае появления симптомов ОРВИ необходимо как можно скорее сделать тест на коронавирус и самоизолироваться. План действий при подозрении на вирусное заболевание раскрыла заведующая терапевтическим отделением израильской больницы «Асаф А Рофе», врач-инфекционист Галина Гольцман в интервью РИА Новости.

Речь идет о таких признаках недомогания, как кашель, высокая температура и потеря обоняния. «Самоизолируйтесь и сдавайте анализ — дома или езжайте на личной машине на специальный пункт проверки. До того момента, пока не получен ответ, необходимо оставаться в изоляции», — призвала Гольцман. При этом гражданам, у которых начались проблемы с дыханием и появились другие признаки воспаления легких, необходимо сразу обратиться в больницу.

Если результат теста на COVID-19 покажет отрицательный результат, а у заболевшего не было контактов с заразившимися коронавирусом, он может лечиться, как обычно — ему необходим покой, теплое питье, жаропонижающие, желательно на основе парацетамола. Такое же лечение рекомендуется и тем, у кого тест на коронавирус показал положительный ответ, однако симптомы выражены слабо.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что у людей, переболевших сезонным ОРВИ, может появиться иммунитет ко многим коронавирусам, в том числе и к SARS-CoV-2. При этом пока непонятно, насколько эффективен такой приобретенный иммунитет.

За последние сутки в России зафиксировали самый большой с мая прирост новых случаев коронавируса: COVID-19 выявили у 11 615 человек. Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 1 237 504 случая коронавируса, из них 21 663 летальных исхода, выздоровели 988 576 человек.