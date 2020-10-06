Врач назвала самые бесполезные народные средства для лечения простуды и гриппа

Существует несколько популярных народных средств, которые не оказывают никакого влияния на профилактику и лечение простуды и гриппа. Их «Ридусу» назвала член Союза педиатров России Ирина Добрецова.

Среди самых бесполезных методов оказались ингаляции над кастрюлей с горячей вареной картошкой. По словам врача, этот способ не только не полезен, но даже опасен, так как может привести к ожогу слизистых. Ни в коем случае не нужно лечить этим детей, подчеркнула педиатр.

Вторая спорная техника — парить ноги в тазу с горячей водой. От гриппа и ОРВИ это никак не поможет, но такие ванночки можно использовать в других целях, например, для снятия стресса после работы. В таком случае рекомендуется добавить в теплую воду ароматические масла, бомбочку для ванны или массажные шарики для ног.

При профилактике вирусных респираторных заболеваний неэффективно использовать лимоны, аскорбинку и другие источники витамина С. Научно доказано, что этот витамин не влияет на восприимчивость организма к инфекции, отметила Добрецова.

Она добавила, что такой же нулевой результат будет от «амулета» с чесноком. «Носить чеснок на шее или в кармане — прекрасный способ, если вы хотите отпугнуть ваших коллег и соседей. Это отличная мера санитарной дистанции, что особенно актуально во время пандемии коронавируса», — сказала медик, посоветовав следовать рекомендациям эпидемиологов, мыть руки, не трогать лицо и избегать мест скопления людей.

Ранее ученые Университета Рединга в Великобритании опровергли миф о пользе пищевых добавок и продуктов в лечении коронавируса.