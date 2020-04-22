Опровергнута польза народных средств против коронавируса

Ученые Университета Рединга в Великобритании развеяли мифы о «чудодейственных» продуктах и пищевых добавках, которые якобы помогают предотвратить или вылечить COVID-19. О сомнительной пользе народных средств пишет издание Science Alert.

Хотя существуют данные, что чеснок обладает антибактериальным эффектом, и активные соединения (аллицин, аллиловый спирт и диаллилдисульфид) помогают в борьбе против золотистого стафилококка и сальмонеллы. Однако противовирусных свойств у него не обнаружено, поэтому нет доказательств, что он поможет против COVID-19.

Также нет надежных свидетельств, что лимоны помогут вылечить болезнь. Они являются хорошими источниками витамина С (аскорбиновой кислоты), как и другие цитрусовые. Аскорбиновая кислота играет роль в поддержании нормальной работы иммунной системы, однако это не единственное вещество с таким эффектом. Кроме того, нет доказательств, что витамин С может предотвращать и лечить простуду, а между обычными респираторными вирусами и коронавирусом существует большая разница.

Распространяется информация, что от вируса можно избавиться, употребляя продукты с высокой кислотностью, например, лимоны, лаймы, апельсины, чай с куркумой и авокадо. Однако пища не может серьезно влиять на уровень pH крови, клеток или тканей, не говоря уже о воздействии на вирусные инфекции. Организм регулирует уровень кислотности независимо от видов потребляемой пищи.

Хотя показано, что кетогенная диета помогает справиться с вирусами простуды и гриппа, исследования проводились на мышах, и опять же нет доказательств ее воздействия на коронавирус.

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