Арбидол признали бесполезным при коронавирусе

Экспертная группа китайских ученых опровергла пользу популярных противовирусных препаратов в борьбе с COVID-19. Результаты исследования будут опубликованы в журнале Med издательства Cell Press, сообщает MedicalXpress.

Рандомизированные клинические испытания доказали, что лопинавир+ритонавир и арбидол бесполезны в борьбе с коронавирусом. «Мы обнаружили, что ни лопинавир+ритонавир, ни арбидол не улучшают клинические результаты, но могут вызвать побочные эффекты», — заявил заместитель директора Центра инфекционных болезней Восьмой народной больницы Гуанчжоу (Китай) Линхуа Ли (Linghua Li).

Указанные препараты были выбраны для тестирования, так как входили в список рекомендованных для лечения коронавируса лекарств, опубликованный Национальной комиссией здравоохранения (Китай) 19 февраля 2020 года. Применением лопинавир+ритонавир и арбидола было обосновано экспериментами in vitro (в пробирке — прим. «Ленты.ру») и данным испытаний с коронавирусами SARS и MERS.

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В исследовании приняли участие 86 пациентов с легкой и средней степенью тяжести заболевания, 34 из которых были выбраны случайно для приема лопинавир+ритонавир, 35 — для арбидола, 17 получали плацебо. Все три группы показали сходные результаты на контрольных точках после первой и второй недель. Медики не заметили у наблюдаемых ни снижение симптомов коронавируса, ни улучшения результатов компьютерной томографии. При этом пациенты из первых двух групп жаловались на диарею, тошноту и снижение аппетита, тогда как получавшие плацебо больные не испытывали никаких побочных эффектов.

«Судя по нашим выводам, врачи должны тщательно подумать, прежде чем выписывать инфицированным пациентам эти препараты», — заметил Линхуа Ли. Специалист подчеркнул, что на данный момент единственными действенными средствами в борьбе против коронавируса являются карантин и поддержание здорового состояния организма.

Лопинавир+ритонавир, как и гидроксихлорохин, азитромицин и тоцилизумаб, входит в число препаратов, эффективность которых будет испытана в ходе масштабных испытаний в Великобритании, стартовавших 17 апреля. Британские медики также намерены проверить эффективность метода переливания плазмы от людей, переболевших коронавирусом. Ученые планируют получить первые результаты исследований в июне.

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