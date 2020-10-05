Роспотребнадзор рассказал об иммунитете к COVID-19 у переболевших ОРВИ

Недавнее исследование ученых из США показало, что у людей, переболевших сезонным ОРВИ, может появиться иммунитет ко многим коронавирусам, в том числе и к SARS-CoV-2. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора, сообщает ТАСС.

При этом в ведомстве подчеркнули, что пока исследователи не могут сказать, насколько эффективен такой приобретенный иммунитет. Более того, нет научных данных о том, что иммунитет к COVID-19 может быть у переболевших гриппом. В Роспотребнадзоре также отметили, что человек, переболевший коронавирусом и имеющий антитела к нему, в течение какого-то времени может быть переносчиком инфекции. Там пояснили, что «это крайне редкий, но возможный вариант», поэтому всем необходимо носить маски. Кроме того, наличие положительного теста на антитела не дает преимуществ, добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее 5 октября заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов оценил вероятность введения в столице режима самоизоляции и электронных пропусков. По его словам, никаких решений о введении режима самоизоляции в столице нет, однако «сценарии рассматривать нужно все». Такое решение будет приниматься исходя из численности заболевших и наличия свободного коечного фонда. Вводить в Москве режим электронных пропусков также пока нет необходимости, добавил Ефимов. Он выразил надежду на то, что она не возникнет.

В России за последние сутки выявили 10 888 новых случаев коронавируса, 21 475 летальных исходов, выздоровели 982 324 человека. В Москве COVID-19 подтвердили у 3537 пациентов. Всего число случаев заражения за все время достигло 1 225 889.