В мэрии Москвы оценили вероятность ввода самоизоляции и пропусков

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия-24» оценил вероятность введения в Москве режима самоизоляции и электронных пропусков. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Ефимова, никаких решений о введении режима самоизоляции в столице нет, однако «сценарии рассматривать нужно все». Такое решение будет приниматься исходя из численности заболевших и наличия свободного коечного фонда, так как «мы не можем допустить ситуации, когда люди не смогут получить необходимую медицинскую помощь».

Владимир Ефимов также отметил, что вводить в Москве режим электронных пропусков также пока нет необходимости. Он выразил надежду на то, что она не возникнет.

Ранее главный врач 40-й больницы в московском поселке Коммунарка Денис Проценко высоко оценил готовность Москвы к новому пику заболеваемости COVID-19. По его словам, дефицита мест в столичных больницах нет и не ожидается.

В России за последние сутки выявили 10 888 новых случаев коронавируса, 21 475 летальных исходов, выздоровели 982 324 человека. В Москве COVID-19 подтвердили у 3537 пациентов. Всего число случаев заражения за все время достигло 1 225 889.