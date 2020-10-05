Путин назвал несерьезными разговоры о полном закрытии школ

Разговоры о полном закрытии школ и переходе на дистанционное обучение в будущем несерьезны, заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 5 октября.

По его словам, в России создается система дистанционного обучения, но она будет применяться по мере необходимости.

Глава государства неоднократно опровергал слухи о подмене очного обучения дистанционным. По его словам, в процессе обучения чрезвычайно важно прямое общение. В мае он называл откровенной провокацией слухи о том, что дистанционное образование заменит очное.

Ранее в понедельник в СМИ появились сообщения о переводе школьников Москвы, Сахалина и Ульяновской области на дистанционное обучение, однако в Минпросвещения эту информацию не подтвердили.

В конце сентября мэр Москвы Сергей Собянин объявил об увеличении продолжительности школьных каникул в октябре с одной до двух недель из-за роста числа новых случаев заражения коронавирусом.

Весной из-за пандемии коронавируса учебные заведения России — вузы, колледжи и школы — временно перешли на дистанционное обучение.