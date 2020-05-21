Путин назвал провокацией слухи о замене очного образования дистанционным

Президент России Владимир Путин назвал откровенной провокацией слухи о том, что дистанционное образование заменит очное. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 21 мая.

«Были сложности в дистанционном обучении, нужно проанализировать результаты и в новом учебном году провести контроль знаний учащихся», — сказал глава государства на совещании о ситуации в образовании в условиях пандемии.

При этом он выразил уверенность в том, что опыт получения образования в дистанционном режиме обязательно пригодится в будущем.

Также в ходе совещания Владимир Путин объявил дату начала единого государственного экзамена (ЕГЭ). По его словам, экзамен стартует 29 июня.

Из-за пандемии коронавируса учебные заведения России — вузы, колледжи и школы — перешли на дистанционное обучение.

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