Рособрнадзор назвал возможную дату начала ЕГЭ

Рособрнадзор назвал 19 июня возможной датой начала единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что рассматривают проведение ЕГЭ и в более поздние сроки. Решение по дням проведения экзамена будет принято исходя из ситуации с коронавирусом.

Проведение ЕГЭ в этом году должно было начаться 8 июня, однако 13 мая стало известно, что его перенесли из-за ситуации с коронавирусом.

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