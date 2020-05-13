Названы возможные даты проведения ЕГЭ в России

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) может пройти в России в этом году с 4 по 25 августа или 11 по 31 августа. Такие возможные даты называются в письме за подписью врио главы Рособрнадзора Анзора Музаева, передает ТАСС

«Предложено рассмотреть возможность проведения ЕГЭ в период с 4.08.2020 по 25.08.2020 или с 11.08.2020 по 31.08.2020», — говорится в документе.

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В тексте отмечается, что проводить экзамены в июле нецелесообразно из-за неопределенности эпидемиологической ситуации и рисков возникновения трудностей с предоставлением отпуска педагогам.

Ранее 13 мая Музаев говорил, что ЕГЭ может пройти во второй половине июня. Всего правительству было предложено около шести вариантов по датам.

В 2020 году основной государственный экзамен (ОГЭ) для учащихся девятых классов отменен. ЕГЭ для выпускников решено перенести из-за распространения коронавируса, его будут сдавать только те, кто собирается поступать в вузы. В пунктах проведения экзаменов будут приняты меры по профилактике инфекции, число экзаменуемых ограничат. Министерство науки и высшего образования предложило провести экзаменацию дистанционно.

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