Для девятиклассников в России отменят экзамены

Для девятиклассников в России отменят обязательные экзамены по русскому языку и математике, итоговые оценки выставят на основании годовых. Об этом сообщает ТАСС в среду, 12 мая, со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РФ.

Минпросвещения РФ также решило перенести Единый государственный экзамен на более поздний срок. ЕГЭ планируется проводить только для тех, кто намерен поступать в вуз.

Накануне Госдума в первом чтении приняла «антикоронавирусный» законопроект, по которому правительство сможет в период пандемии приравнять результаты школьной промежуточной аттестации к результатам ЕГЭ.

Госэкзамены и защиты дипломных работ в вузах пройдут дистанционно.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Цифровая образовательная среда». На нацпроект выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования.

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