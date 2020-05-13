ЕГЭ в России перенесли

В России решили перенести единый государственный экзамен (ЕГЭ) из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте Минпросвещения.

Кроме того, в ведомстве заявили, что экзамен будут сдавать только те школьники, которые собираются поступать в вузы. Остальным могут выставить оценки в аттестат на основании итогов года без обязательной сдачи ЕГЭ по русскому языку и математике.

По словам заместителя министра просвещения Виктора Басюка, такое решение обусловлено рекомендациями органов здравоохранения.

Экзамены для девятиклассников (основной государственный экзамен — ОГЭ) решили отменить совсем. Новые сроки проведения ЕГЭ будут утверждены в ближайшее время, говорится в сообщении.

8 мая глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в российских школах из-за коронавируса нельзя будет провести ЕГЭ в июне. «На июнь точно ориентироваться нельзя. Если ситуация будет позволять, возможно, это август — сентябрь», — рекомендовал министр.

Ранее первый экзамен планировалось провести 8 июня. Дистанционная сдача экзамена не рассматривается, тогда как госэкзамены и защиты дипломных работ в вузах решили провести дистанционно.

Всего с начала эпидемии коронавируса в России зарегистрировали 242 271 случай в 85 регионах. За весь период умерли 2212 пациентов с COVID-19, еще 48 003 выздоровели.

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