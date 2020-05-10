В Минпросвещения назвали условие для переноса ЕГЭ из-за коронавируса

Решение о переносе Единого госэкзамена (ЕГЭ) будет зависеть только от эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом, пока дата остается прежней — 8 июня. Такое условие назвал замминистра просвещения Дмитрий Глушко в интервью радиостанции «Комсомольская правда», передает ТАСС.

Глушко добавил, что Минпросвещения готово отменить основной государственный экзамен (ОГЭ), если эпидемиологическая ситуация в стране ухудшится. Он уточнил, что это произойдет только при «очень неблагоприятном развитии ситуации».

Материалы по теме Собянин ввел обязательное ношение масок Что нужно знать о новых правилах передвижения по Москве

6 мая сообщалось, что проведение ЕГЭ необходимо для обеспечения честной и правильной приемной кампании в российских вузах. Так на предложение отменить ЕГЭ ответил начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский. Он пояснил, что у ЕГЭ нет альтернативы как у инструмента отбора абитуриентов, и такой формат нужен, потому что в вузах меньше бюджетных мест, чем количество желающих учиться.

За последние сутки в России выявили 11 012 новых случаев заражения коронавирусом, общее число составляет 209 688 случаев. Умерли 1915 человек, выздоровели 34 306.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!