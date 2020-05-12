Госдума приняла «антикоронавирусный» законопроект о ЕГЭ

Государственная дума в первом чтении приняла «антикоронавирусный» законопроект, по которому правительство России сможет в период пандемии приравнять результаты школьной промежуточной аттестации к результатам ЕГЭ и дать возможность абитуриентам поступать по ним в вузы. Об этом во вторник, 12 мая, пишет «Российская газета».

«И дети, и родители сегодня будут знать, что при любом варианте развития событий это не будет потерянный год, эти проблемы будут решены», — цитирует газета главу комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова.

Ранее в Минпросвещения заявили, что решение о проведении или переносе ЕГЭ из-за коронавируса будет зависеть только от эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом, но пока дата остается прежней — 8 июня. При этом в Минздраве заявляли, что ЕГЭ в российских школах нельзя будет провести в июне, его нужно перенести на август — сентябрь.

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