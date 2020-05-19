Стало известно будущее вступительных экзаменов в российские вузы

В связи с распространением коронавируса вступительные экзамены в российские вузы будут проходить дистанционно. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф со ссылкой на Минобрнауки.

В ведомстве сообщили, что в 2020 году абитуриенты будут взаимодействовать с приемными комиссиями вузов онлайн — через сервис «Поступи в вуз онлайн». Согласно приказу Минобрнауки, приемные кампании будут осуществляться «с применением дистанционных технологий».

Сроки приема будут зависеть от сроков завершения единого государственного экзамена (ЕГЭ). Процедуру проведения идентификации личности вузы будут устанавливать самостоятельно.

Из-за пандемии коронавируса учебные заведения России — вузы, колледжи и школы — полностью перешли на дистанционное обучение. Провести ЕГЭ в формате онлайн не представилось возможным, поскольку, по словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, технологически система проведения экзамена к этому не готова. Госэкзамены и защиты дипломных работ в вузах пройдут дистанционно.

По состоянию на 19 мая в России четвертый день подряд суточная статистика по коронавирусом не превышает 10 тысяч. В субботу, 16 мая, в стране выявили 9200 случаев заражения коронавирусом, в воскресенье, 17 мая — 9709 случаев, в понедельник, 18 мая сообщалось о 8926 новых случаях. 19 мая оперативный штаб отчитался о 9263 случаях.

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