Защиту диссертаций в МГУ перевели в онлайн-формат

Московский государственный университет имени Ломоносова перевел в онлайн-формат защиты диссертаций на соискание степени кандидата или доктора наук в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Для этого университет разрабатывает собственное технологическое решение», — приводит агентство сообщение университета.

Уточняется, что решение о проведении защит онлайн было принято в связи с необходимостью в подготовке научных кадров, который был временно приостановлен по всей стране в связи с ограничениями. «Опыт МГУ в этом направлении позволит наладить функционирование единой системы научной аттестации России в непростых условиях, вызванных пандемией», — считают в университете.

Из-за пандемии коронавируса учебные заведения России — вузы, колледжи и школы — полностью перешли на дистанционное обучение. Провести ЕГЭ в формате онлайн не представилось возможным, поскольку, по словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, технологически система проведения экзамена к этому не готова. Госэкзамены и защиты дипломных работ в вузах пройдут дистанционно.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Цифровая образовательная среда». На нацпроект выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования.

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