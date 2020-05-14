Власти рассказали о приеме в вузы в случае переноса ЕГЭ на август

В случае переноса Единого государственного экзамена на август российские вузы будут проводить приемные кампании в сжатые сроки. Об этом сообщил заместитель главы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев, передает РИА Новости.

«У нас есть соответствующая нормативная база, под которую вузы свои локальные документы принимают», — заявил Афанасьев, отметив необходимость начать учебный год в вузах как можно раньше, чтобы не потерять учебное время. Он добавил, что для экономии времени в министерстве рекомендовали вузам принимать документы в 2020 году дистанционно.

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13 мая из-за коронавируса в России решили перенести ЕГЭ и отменить ОГЭ (основной государственный экзамен, который пишут девятиклассники). В Минпросвещения заявили, что ЕГЭ будут сдавать только те школьники, которые собираются поступать в вузы. Остальным могут выставить оценки в аттестат на основании итогов года без обязательной сдачи ЕГЭ по русскому языку и математике.

Из-за пандемии коронавируса учебные заведения России — школы, вузы, колледжи — полностью перешли на дистанционное обучение. Провести ЕГЭ в формате онлайн не представилось возможным, поскольку, по словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, технологически система проведения экзамена к этому не готова. Госэкзамены и защиты дипломных работ в вузах пройдут дистанционно.

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