Задания для ЕГЭ отказались упрощать

Задания для единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за коронавируса упрощать не будут. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявила руководитель подведомственного Рособрнадзору Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова, передает ТАСС.

Отказ упрощать задания, по ее словам, связан, в частности, с тем, что результаты экзамена действуют четыре года. При этом ужесточать материалы также не планируется.

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Решетникова также добавила, что уровень сложности всероссийских проверочных работ, перенесенных на следующий учебный год, меняться не будет.

Ранее в пресс-службе Рособрнадзора сообщили, что возможной датой начала ЕГЭ может быть 19 июня, рассматривается вариант проведения экзамена в более поздние сроки. Решение по дням проведения экзамена будет принято исходя из ситуации с коронавирусом.

Проведение ЕГЭ в этом году должно было начаться 8 июня, однако 13 мая его перенесли из-за ситуации с коронавирусом.

Всего в России выявлено 281 752 случая заражения коронавирусом. За весь период пандемии выздоровели 67 373 человека.

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