Путин прокомментировал слухи о подмене очного обучения дистанционным

Президент России Владимир Путин опроверг слухи о подмене очного обучения дистанционным. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 3 июля.

«Не может обычный способ получения знаний, естественный процесс в этой сфере, не может быть полностью подменен дистанционным обучением. Здесь чрезвычайно важно прямое общение», — сказал он в ходе встречи с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.

В то же время глава государства указал на невозможность остановить технический процесс, поэтому необходимо вырабатывать какие-то общие правила.

В мае Владимир Путин называл откровенной провокацией слухи о том, что дистанционное образование заменит очное.

Ранее в пятницу в Минобрнауки сочли невозможным полный переход на удаленку российских вузов. Авторы аналитического доклада «Уроки "стресс-теста": вузы в условиях пандемии и после нее» отметили, что цифровые технологии ограничены, несмотря на все их возможности.

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