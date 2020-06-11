Оценено влияние дистанционного обучения на российских студентов

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов положительно оценил влияние дистанционного обучения на российских студентов, сообщает REGNUM.

По мнению Кузьминова, благодаря удаленному формату обучения, введенному из-за распространения коронавируса, студенты стали учиться энергичнее. К примеру, число студентов, участвующих в онлайн-лекциях, в два с половиной раза выше, чем число учащихся, посещавших лекции лично, объясняет ректор.

Он добавил, что в критерии оценки вузов при составлении рейтингов необходимо добавить возможность получать образование онлайн. «В противном случае мы отстанем от тенденций», — резюмировал Кузьминов.

По мнению российских экспертов в области образования, после пандемии как офлайн, так и онлайн-образование будет меняться. Это принципиально разные продукты, отмечал доцент кафедры сравнительных политических исследований СЗИУ РАНХиГС Виталий Горохов. «Те формы и форматы, которые востребованы в офлайне, были полностью скопированы и перенесены в онлайн, и это главная ошибка образовательных учреждений. В итоге мы столкнулись с ситуацией, в которой учащиеся должны были заниматься самообразованием», — говорил эксперт.

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