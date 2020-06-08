Предсказано будущее высшего образования в России после пандемии

Эксперты вузов и онлайн-платформ обсудили возможное будущее высшего образования в России после пандемии коронавируса. Обсуждение прошло в рамках заключительной встречи проекта «Без диагноза», сообщает пресс-служба Северо-Западного института управления РАНХиГС при президенте России.

По мнению участников дискуссии, после пандемии как офлайн, так и онлайн-образование будет меняться. Это принципиально разные продукты, отметил доцент кафедры сравнительных политических исследований СЗИУ РАНХиГС Виталий Горохов.

«Те формы и форматы, которые востребованы в офлайне, были полностью скопированы и перенесены в онлайн, и это главная ошибка образовательных учреждений. В итоге мы столкнулись с ситуацией, в которой учащиеся должны были заниматься самообразованием», — заявил эксперт. По его мнению, такая практика дискредитирует качественное онлайн-образование.

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Руководитель по развитию образовательных проектов онлайн-школы английского языка Skyeng Мария Авраменко обратила внимание на то, что система пока не может дать преподавателям необходимую психологическую, технологическую и информационную поддержку. «Мы должны не только анализировать, но и правильно подбирать механизмы, чтобы платформы помогали, а не усложняли жизнь педагогов и студентов», — добавила она.

Горохов также прогнозирует, что в будущем преподаватели будут востребованы не меньше, чем сегодня. «Форматы будут меняться, но профессионалу место в университете найдется всегда», — подчеркнул доцент.

Участники дискуссии также сошлись во мнении, что в будущем россияне проявят еще больший интерес как к онлайн-, так и к офлайн-образованию.

Академик РАН, ректор МГИМО МИД России Анатолий Торкунов в мае заявил о необходимости введения в стране повсеместной работы по повышению качества высшего образования и развитию науки. По его словам, в России необходимо создать гораздо более плотную интеллектуальную среду, развивая все образовательные учреждения разом, а не только несколько ведущих.

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