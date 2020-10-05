В ВОЗ предположили заражение коронавирусом 10 процентов населения Земли

Коронавирусом могли заразиться 10 процентов населения Земли. О таком предположении рассказал глава программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан, его цитирует Reuters.
Таким образом, 90 процентов населения планеты находятся в зоне риска, считает он. На планете проживает примерно 7,84 миллиарда человек, 10 процентов — это 784 миллиона человек. «Сейчас мы приближаемся к сложному периоду», — добавил Райан.
Представитель ВОЗ также рассказал, что организация занимается выяснением причин возникновения коронавируса. В частности, ряд экспертов отправится в Китай, чтобы провести расследование.
По последним данным, в мире 35 миллионов зараженных коронавирусом. Более миллиона человек погибли. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.