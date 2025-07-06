Жена Смолова прокомментировала конфликт с участием футболиста

Жена Смолова Истомина: Федор извинился и предложил компенсацию

Российский футболист Федор Смолов после конфликта в кафе «Кофемания» в Москве раскаялся, извинился перед пострадавшими и предложил компенсацию. Об этом сообщила жена спортсмена Карина Истомина в своем Telegram-канале.

«Мой муж раскаялся, извинился и предложил компенсацию.

Однако, в дальнейшем сумма запрашивалась все больше и больше и кто знает, какой была бы следующая. Мы поняли, что примирение сторон невозможно, и отказались от сомнительных условий», — написала Истомина.

Она отметила, что после этого семью Смолова начали шантажировать. В частности, звонили не имеющие отношения к делу люди и обещали разобраться. После отказа неизвестные начали угрожать, подчеркнула Истомина.

У экс-нападающего «Краснодара» Федора Смолова произошел конфликт с двумя мужчинами в «Кофемании» на Большой Никитской улице в центре Москвы. Инцидент попал на видео. Конфликт случился в конце мая, его причины пока неизвестны. По одной из версий, Смолова спровоцировали.

Позднее Смолову предложили заплатить миллион рублей за то, чтобы видео не было опубликовано. Когда футболист согласился, цена поднялась до трех миллионов, и форвард отказался.

