Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:45, 6 июля 2025Бывший СССР

Пленный из ВСУ назвал русских братьями и призвал украинцев сложить оружие

Пленный из ВСУ Коржун призвал украинцев не служить «украинской хунте»
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Коржун, попавший в плен к российским солдатам, призвал украинцев сложить оружие и прекратить войну. Видеозапись его обращения опубликовало Минобороны России в Telegram-канале.

«Ребята не служите хунте украинской. В России люди нормальные, помогают — наши братья. Ребята, думайте головой, сдавайтесь, будете живы», — сказал Коржун.

Он также рассказал, что в плену к нему хорошо относятся, и выразил благодарность медикам. По словам солдата, в плен он попал раненым, и российские врачи оказали ему всю необходимую помощь.

Ранее другой украинский пленный рассказал, что Вооруженные силы Украины молчат о смерти солдат ради присвоения их денег.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Шереметьеве застряли тысячи пассажиров, отменено 174 рейса. Что известно на данный момент?

    Раскрыты маршруты ночных атак БПЛА и безэкипажных катеров на Россию

    Украинские безэкипажные катера атаковали российский город

    Пленный из ВСУ назвал русских братьями и призвал украинцев сложить оружие

    Жена Смолова прокомментировала конфликт с участием футболиста

    В аэропортах Москвы и Петербурга сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

    В российском городе объявили угрозу атаки безэкипажных катеров

    Зеленский рассказал о новых договоренностях с США

    Журналисты обвинили Запад в попытках добиться мирового господства с помощью Украины

    Атаку украинских БПЛА отразили еще в одном российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости