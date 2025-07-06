Пленный из ВСУ Коржун призвал украинцев не служить «украинской хунте»

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Коржун, попавший в плен к российским солдатам, призвал украинцев сложить оружие и прекратить войну. Видеозапись его обращения опубликовало Минобороны России в Telegram-канале.

«Ребята не служите хунте украинской. В России люди нормальные, помогают — наши братья. Ребята, думайте головой, сдавайтесь, будете живы», — сказал Коржун.

Он также рассказал, что в плену к нему хорошо относятся, и выразил благодарность медикам. По словам солдата, в плен он попал раненым, и российские врачи оказали ему всю необходимую помощь.

Ранее другой украинский пленный рассказал, что Вооруженные силы Украины молчат о смерти солдат ради присвоения их денег.