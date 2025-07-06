В аэропортах Москвы и Петербурга сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В Домодедове, Жуковском и Пулкове сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропортах Домодедово, Жуковский (Раменское) и Пулково (Санкт-Петербург) сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Об этом написал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Временные ограничения ввели в петербургском аэропорту Пулково повторно вечером 5 июля.

В столичном аэропорту Шереметьево были отменены 174 рейса на прилет и вылет по состоянию на 21:00 по московскому времени. Еще 47 рейсов задержаны на период более двух часов. С пассажирами работают представители авиакомпаний и аэропорта.