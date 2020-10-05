Новая Зеландия объявила о второй победе над коронавирусом

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила об ослаблении карантина в крупнейшем городе страны Окленд — после этого стало понятно, что страна полностью справилась со второй вспышкой коронавируса. Об этом сообщает Axios.
«Жители Окленда и Новой Зеландии придерживались плана, который сработал дважды, и вновь победили этот вирус», — отметила глава правительства. Она поздравила жителей Окленда с окончанием второго карантина, который вводился в августе. Отмечается, что теперь там разрешат проведение массовых мероприятий. При этом Ардерн призвала население не терять бдительность, несмотря на то что распространение коронавируса находится под контролем.
В августе глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус назвал Новую Зеландию примером для всего мира, выделив старания местного правительства. До этого в июле стало известно, что Ардерн получила международную похвалу за решительный и ранний ответ, который помог заблокировать распространение первой волны вируса.