Новая Зеландия объявила о второй победе над коронавирусом

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила об ослаблении карантина в крупнейшем городе страны Окленд — после этого стало понятно, что страна полностью справилась со второй вспышкой коронавируса. Об этом сообщает Axios.

«Жители Окленда и Новой Зеландии придерживались плана, который сработал дважды, и вновь победили этот вирус», — отметила глава правительства. Она поздравила жителей Окленда с окончанием второго карантина, который вводился в августе. Отмечается, что теперь там разрешат проведение массовых мероприятий. При этом Ардерн призвала население не терять бдительность, несмотря на то что распространение коронавируса находится под контролем.

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В августе глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус назвал Новую Зеландию примером для всего мира, выделив старания местного правительства. До этого в июле стало известно, что Ардерн получила международную похвалу за решительный и ранний ответ, который помог заблокировать распространение первой волны вируса.

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