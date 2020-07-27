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Женщины-лидеры стран оказались успешнее в борьбе с коронавирусом

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Ангела Меркель и Джасинда Ардерн
Ангела Меркель и Джасинда Ардерн
Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Женщины-лидеры государств оказались успешнее в борьбе с пандемией коронавируса, чем мужчины. Об этом заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, а статистику подтвердило британское издание The Independent.

Лагард высоко оценила ответ женщин-политиков на пандемию COVID-19, отметив, что их действия были активными, а стиль общения с гражданами— понятный. «Для себя я поняла, что женщины, как правило, работают лучше. Я предвзята, как женщина, но предаюсь этой предвзятости», — объявила она.

По данным издания, оценки главы ЕЦБ действительно верны. Так, в первую десятку стран, наиболее пострадавших от коронавируса как по общему числу случаев, так и по количеству заболеваний на один миллион населения, входят государства, во главе которых стоят мужчины.

Так, в пятерку стран, которыми управляют мужчины, с наибольшим числом случаев заражений на один миллион человек входят Бахрейн (22,1 тысячи), Чили (17,5 тысячи), Панама (12,9 тысяч), Армения (12,2 тысячи) и США (11,9 тысячи). Наихудшие показатели стран, где руководят женщины, — Бельгия (5,5 тысячи), Боливия (5,4 тысячи), Швейцария (3,9 тысячи), Германия (2,4 тысячи) и Дания (2,3 тысячи).

При этом корреляция между успехом страны в борьбе с коронавирусом и тем, управляет ли ей женщина, заметна и с учетом поправок на расходы на здравоохранение, развитость туризма и плотность населения. Помимо этого учтено и то, что женщины занимают руководящие должности только в десяти процентах государств.

Так, в странах с одинаковой численностью населения — Ирландии и Новой Зеландии — число выявленных случаев отличается в 25 раз по состоянию на конец июля. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн получила международную похвалу за ее решительный и ранний ответ, который помог заблокировать распространение вируса.

В исследовании экономистов Суприи Гарикипати и Умы Камбхампати (Supriya Garikipati, Uma Kambhampati) выдвинута гипотеза, что страны, которые возглавляют женщины, лучше справились с коронавирусом благодаря качествам, присущим женщинам-лидерам. Утверждается, что женщины боле склонны рисковать состоянием экономики, а не жизнями людей, и предпочитают стиль руководства, основанный на эмпатии и научных данных. «Даже с учетом институционального контекста и других мер контроля, страны, во главе которых стоят женщины, получили преимущество в нынешнем кризисе», — заключили исследовательницы.

По данным на 27 июля, в мире насчитывается более 16,1 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 645 тысяч скончались, еще 9,2 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных находятся в США, Бразилии, Индии, России и ЮАР.

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