Глава ВОЗ прокомментировал секс-скандал с участием своих подчиненных

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус прокомментировал секс-скандал с участием своих подчиненных. Речь идет об обвинениях в сексуальных домогательствах со стороны сотрудников ВОЗ в Конго во время борьбы с эпидемией лихорадки Эбола, сообщает Reuters.

«Мы были глубоко возмущены, читая эти отчеты. Мы не допустим такого поведения от наших сотрудников или партнеров», — заявил Гебреисус. Он пообещал провести тщательное расследование произошедшего и наказать виновников.

Ранее стало известно о подозрениях в адрес персонала ВОЗ: находясь в Конго, они принуждали к сексуальным отношениям местных жительниц, пытавшихся найти работу в организации. Более трех десятков женщин сообщили, что подверглись приставаниям, а некоторые из них в результате забеременели.

20 июля, спустя месяц после того, как ВОЗ поздравила Конго с победой над эпидемией, стало известно, что число случаев заболевания вновь возрастает.