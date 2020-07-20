ВОЗ рассказала о неконтролируемом распространении смертельной болезни в Африке

Распространение смертельного заболевания, вызванного вирусом Эбола, неконтролируемо, в Демократической Республике Конго (ДРК) снова наблюдается увеличение случаев заражения. Об этом рассказал глава программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан, передает Reuters.

Число заражений в африканской стране достигло 60. В ВОЗ считают, что особую угрозу представляют похороны: именно там повышена опасность распространения вируса. Райан отметил, что за выходные в ДРК зафиксировали три новых случая заражения. «Заболевание активно, и оно неконтролируемо», — заявил он.

При этом 25 июня ВОЗ поздравили страну с победой над вспышкой Эболы. О ней рассказали еще 1 июня, вспышку зафиксировали в городе Мбандака на северо-западе ДРК. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус также подтверждал данную информацию.

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