Людям предрекли множество смертей от голода из-за пандемии коронавируса

Страны мира могут столкнуться с высокой смертностью людей от голода из-за пандемии коронавируса, предрекли в международной благотворительной организации Oxfam, передает CNN.

В подготовленном докладе утверждается, что «кризис голода» может повлечь за собой большее число умерших, чем сама инфекция. Так, эксперты считают, что к концу 2020 года от отсутствия или недостатка еды будут погибать около 12 тысяч человек в день, в том время как самым смертоносным днем пандемии было 17 апреля, когда зарегистрировали 8890 смертей.

«Пандемия является последней каплей для миллионов людей, которые уже борются с последствиями конфликтов, изменениями климата, неравенством и сломанной продовольственной системой, приведших к обнищанию миллионов производителей и работников пищевой индустрии», — пишут в Oxfam.

По мнению специалистов, приведет к «кризису голода» целый ряд факторов. Среди них: безработица, отсутствие социальной поддержки для тех, кто работает в неформальной экономике, сбои в цепочке поставок продукции и препятствия, с которыми сталкиваются производители, а также закрытые границы стран, препятствующие доставке гуманитарной помощи.

Как показало исследование, с наибольшими проблемами столкнутся десять регионов и стран мира: Йемен, Демократическая Республика Конго, Афганистан, Венесуэла, Западная Африка, Эфиопия, Судан, Южный Судан, Сирия и Гаити. Тяжело придется также Бразилии, Индии и Южной Африке.

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 12 июля превысило 12,6 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. За весь период скончались 564 506 инфицированных, более 6,9 миллиона человек выздоровели.

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