Европейцы стали чаще просить еду

Европейские продовольственные банки — благотворительные организации, занимающиеся сбором и передачей продуктов нуждающимся — отмечают всплеск числа обращений на фоне пандемии коронавируса и растущей безработицы. Многие граждане оказались не способны прокормить себя и стали чаще просить выдать им еду, пишет Bloomberg.

Глава итальянской сети продовольственных банков Banco Alimentare Джованни Бруно отмечает, что никогда не сталкивался с подобным кризисом: количество заявок на получение продовольственных наборов увеличилось на 40 процентов. Волонтеры видят новые лица каждый день. Некоторые из просителей раньше работали не по найму и всегда могли обеспечить себя продуктами.

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В условиях глубокого экономического спада возникает опасность роста разрыва в доходах европейцев, предупреждают эксперты. Многие из пострадавших от кризиса, связанного с пандемией, не могут рассчитывать на поддержку властей. Это владельцы малого бизнеса, фрилансеры и работающие по временным контрактам в таких отраслях, как туризм, гостиничный и ресторанный бизнес. У них нет сбережений, чтобы пережить потерю источников доходов.

Чиновники, которые следят за уровнем смертности в Великобритании, заявили, что медленное восстановление экономики может привести к «значительному числу смертей в результате того, что люди оказываются в нищете или в условиях длительной безработицы». Конрадо Хименес, управляющий благотворительной организацией Fundacion Madrina в Мадриде, говорит, что до кризиса он и его волонтеры ежедневно кормили около 400 семей, а теперь — 2,5 тысячи семей.

Эксперты отмечают, что падение доходов может привести к социальному взрыву — люди начнут выходить на улицы. Южная Европа, благополучие которой сильно зависит от туризма, пострадала особенно. По словам социолога и сотрудника Фонда Жана Жореса Жюльена Дэймона, «существует серьезный риск того, что многие люди снова наденут свои желтые жилеты и устроят восстание».

Ранее, в апреле, сообщалось, что рекордная безработица обернулась массовым голодом в США. Длинные очереди за небольшими продовольственными наборами свидетельствуют о разрушительном воздействии пандемии на благосостояние американских граждан.

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