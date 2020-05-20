Германию заставят спасать Европу

Европейский центральный банк (ЕЦБ) намерен заставить Германию спасать экономику Европы посредством скупки гособлигаций разных государств еврозоны. Об этом в интервью четырем немецким изданиям, в том числе Der Spiegel, заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард.

По ее словам, Бундесбанк — немецкий центробанк — обязан участвовать в общей программе количественного смягчения (QE) и не может высказывать возражений по этому поводу, даже несмотря на решения немецких национальных судов.

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В начале мая Конституционный суд Германии запретил Бундесбанку участвовать в программе QE как минимум ближайшие три месяца — до тех пор, пока ЕЦБ не предоставит доказательства ее обоснованности и безопасности для общеевропейской экономики.

Судьи посчитали, что запущенная в 2015 году программа QE, направленная на ликвидацию последствий общеевропейского долгового кризиса и рассчитанная на 2,7 триллиона евро, имеет множество побочных последствий. В частности, она негативно влияет на уровень инфляции и ухудшает баланс банков, продающих регуляторам гособлигации. В результате могут пострадать их вкладчики, решил суд. Такие же последствия может иметь нынешняя программа, рассчитанная на покупку 750 миллиардов евро на вторичном рынке.

По словам Лагард, судебное решение не имеет никакой юридической силы, и Бундесбанк не должен подчиняться ему, поскольку по своему уставу является независимым органом и подчиняется только политике ЕЦБ. Все национальные центробанки выступают акционерами общего регулятора, и на долю Бундесбанка приходится самый большой пакет — 26 процентов.

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