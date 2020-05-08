Германия воспротивилась спасению Европы от кризиса

Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что у нее нет иного выбора, кроме как пойти на экстраординарные меры в борьбе с кризисом, вызванным пандемией коронавируса. Регулятор лоббирует запуск масштабной программы по спасению европейских экономик, однако этому воспротивились власти Германии, чей Верховный суд обвинил ЕЦБ в превышении полномочий. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Выступая на онлайн-конференции с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой, Лагард заявила, что нынешние обстоятельства являются исключительными, а потому «необходимо принять все возможные меры, чтобы выдержать экономический шок и самый беспрецедентный экономический кризис в мирное время».

Георгиева высоко оценила усилия ЕЦБ по преодолению кризиса, отметив, что сейчас политики должны бросить свои усилия на спасение экономики. «Лучшее, что мы можем сделать в такой ситуации — это учиться вместе, сотрудничать еще теснее. Сильные страны должны делать больше, чтобы помочь слабым», — заявила глава МВФ. Однако не все страны блока согласны с таким подходом.

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5 мая Верховный суд Германии постановил, что программа ЕЦБ по скупке госдолга на сумму 2,7 триллиона евро может быть незаконна. Судьи выдвинули трехмесячный ультиматум ЕЦБ, он должен обосновать необходимость такой программы, иначе Бундесбанк должен прекратить участие в программах поддержки национальных экономик.

ЕЦБ запустил программу выкупа активов на 750 миллиардов евро, однако критики данного решения указывают на то, что оно также может стать причиной разбирательства в суде. Но, по словам руководителей банка, ЕЦБ «решительно настроен помочь европейской экономике».

По итогам января-марта 2020 года ВВП еврозоны сократился на 3,8 процента. Экономики Франции и Испании (одни из крупнейших в регионе) лишились в первом квартале 5,8 процента и 5,2 процента соответственно. МВФ прогнозировал, что ВВП стран Европы упадет в этом году на 7,5 процента.

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