Еврозона решила завалить бизнес доступными кредитами

Банки еврозоны планируют помочь бизнесу, завалив его доступными кредитами в условиях карантина из-за пандемии коронавируса. Они рассчитывают на облегчение стандартов кредитования ввиду гарантий со стороны правительства и мер по увеличению объема ликвидных средств, сообщает Reuters со ссылкой на Европейский центральный банк (ЕЦБ).

ЕЦБ утверждает, что пандемия вынудила банки ужесточить критерии отбора заемщиков, однако ситуация не так плоха, как в период мирового финансового кризиса 2008-2009 годов. Значительную роль в смягчении последствий сыграли меры правительств стран еврозоны.

В число крупнейших стран еврозоны с ужесточенными стандартами кредитования входят ФРГ и Италия, в то время как во Франции они остались в целом без изменений. ЕЦБ также отметил, что спрос фирм на кредиты вырос в первом квартале 2020 года из-за необходимости в получении ликвидных средств.

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В результате введения в Европе жестких ограничительных мер из-за пандемии COVID-19 экономика еврозоны рискует сократиться на десять процентов в этом году. Компании пытаются найти финансирование, чтобы удержаться на плаву, пока экономическая активность не возобновится. Меры ЕЦБ по повышению ликвидности и правительственные гарантии полностью вступят в силу во втором квартале. Согласно опросу среди 144 кредиторов, банки ожидают постепенное введение облегченных стандартов кредитования во втором квартале 2020 года, что должно помочь значительной части европейских предприятий.

Из-за возросших экстренных трат в условиях пандемии ЕЦБ уже объявил о начале программы по скупке государственных бумаг на общую сумму в 750 миллиардов евро.

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