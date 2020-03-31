США предсказали рекордную безработицу

Главный валютный стратег датского Saxo Bank Джон Харди в прогнозе на второй квартал 2020 года (есть в распоряжении «Ленты.ру») предсказал, что США столкнется с высоким уровнем безработицы, который может стать рекордным за всю историю наблюдений.

По прогнозу Харди, к середине года безработица в США может превысить уровень 10,8 процента, зафиксированный в 1982 году.

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Это в свою очередь поставит под угрозу сохранение большого количества рабочих мест, особенно с учетом того, что американская экономика в основном ориентирована на сектор услуг, отмечает финансист.

Ранее Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о беспрецедентных мерах поддержки национальной экономики. Главная из них будет заключаться в неограниченной по объему программе покупки государственных и ипотечных облигаций с целью снизить общий уровень ставок на рынке.

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